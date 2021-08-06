Германия в 2020 году внесла рекордную сумму в бюджет ЕС

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Несмотря на экономические последствия пандемии коронавируса, Германия в 2020 году совершила рекордный вклад в общий бюджет ЕС.

Об этом сообщило немецкое агентство DPA, пишет "Европейская правда".

Согласно оценке агентства, Германия перечислила в Брюссель около 19,4 млрд евро в 2020 году. Другими крупнейшими плательщиками стали Франция, которая внесла 9,5 млрд евро, и Италия с 6,3 млрд евро.

По подсчетам агентства, Польша стала крупнейшим чистым получателем в абсолютных цифрах. Она получила из бюджета ЕС на 12,4 млрд евро больше, чем заплатила. За ней следуют Греция с 5,6 млрд евро и Румыния и Венгрия с примерно 4,7 млрд евро.

Агентство подчеркивает, что Польша и Венгрия подвергаются критике из-за обвинений в серьезных нарушениях верховенства права и других фундаментальных ценностей ЕС. Поэтому в Евросоюзе усиливаются голоса за сокращение выплат ЕС Венгрии и Польше.

"Если мы хотим предотвратить дальнейшее превращение Венгрии и Польши в автократии, Еврокомиссия должна прекратить выплату денег ЕС Варшаве и Будапешту", - считает немецкий депутат Европарламента Даниэль Фройнд.

Еврокомиссия отмечает, что бюджет ЕС очень мал по сравнению с национальными бюджетами, и выгоды от членства в ЕС поступают не только на основании бюджетных показателей.

Европейская правда