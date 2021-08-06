Адвокаты GOLAW успешно защитили прокурора от незаконного увольнения

Прокурор Генеральной прокуратуры Украины был уволен по причине подачи заявления о переводе в Офис Генерального прокурора неустановленной формы.

Адвокатам GOLAW удалось убедить суд в незаконности такого увольнения. Суд признал противоправным и отменил приказ об увольнении Клиента, восстановил его в той же должности в Офисе Генерального прокурора, а также взыскал средний заработок за все время вынужденного прогула.

Рассматривая апелляционную жалобу Офиса Генерального прокурора, апелляционный суд поддержал позицию адвокатов GOLAW и оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Над проектом работали партнер Екатерина Манойленко, советник Екатерина Цветкова и адвокат Анастасия Николенко.