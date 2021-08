Маск показал перемещения Starship на орбитальную стартовую площадку

Владелец Space X, известный американский бизнесмен Илон Маск поделился фотографиями перемещения ракеты Starship на орбитальную стартовую площадку.

Источник: Маск в twitter, Укринформ

Прямая речь: "Перемещение ракеты на орбитальную стартовую площадку".

Moving rocket to orbital launch pad pic.twitter.com/zZLiXIPD6M

Детали: Компания Маска SpaceX готовится к первому орбитальному испытательному полету своей системы Starship - космического корабля, который сможет отправить космический экипаж на Луну.

Ранее же Маск показал часть Super Heavy с установленными двигателями Raptor. Его высота – около 70 метров, а вместе взятые Starship и Super Heavy имеют высоту 121 м.

SpaceX планирует запустить ракету Starship на супертяжелом ускорители Super Heavy со своего космодрома в Бока-Чика, штат Техас.

Как известно, на днях SpaceX установила 29 двигателей на гигантскую ракету-носитель Super Heavy, которая будет задействована в рамках первого орбитального космического полета корабля Starship.

SpaceX планирует осуществить тестовый полет Starship без экипажа на борту до конца этого года.

SpaceX’s SuperHeavy Booster being hoisted onto the Orbital Launch Pad🚀 pic.twitter.com/8VRLNItok4