Маск показал перемещения Starship на орбитальную стартовую площадку

Владелец Space X, известный американский бизнесмен Илон Маск поделился фотографиями перемещения ракеты Starship на орбитальную стартовую площадку.

Источник: Маск в twitter, Укринформ

Прямая речь: "Перемещение ракеты на орбитальную стартовую площадку".

Moving rocket to orbital launch pad pic.twitter.com/zZLiXIPD6M — Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2021

Детали: Компания Маска SpaceX готовится к первому орбитальному испытательному полету своей системы Starship - космического корабля, который сможет отправить космический экипаж на Луну.

Ранее же Маск показал часть Super Heavy с установленными двигателями Raptor. Его высота – около 70 метров, а вместе взятые Starship и Super Heavy имеют высоту 121 м.

SpaceX планирует запустить ракету Starship на супертяжелом ускорители Super Heavy со своего космодрома в Бока-Чика, штат Техас.

Как известно, на днях SpaceX установила 29 двигателей на гигантскую ракету-носитель Super Heavy, которая будет задействована в рамках первого орбитального космического полета корабля Starship.

SpaceX планирует осуществить тестовый полет Starship без экипажа на борту до конца этого года.

SpaceX’s SuperHeavy Booster being hoisted onto the Orbital Launch Pad🚀 pic.twitter.com/8VRLNItok4 — Austin Barnard🚀 (@austinbarnard45) August 5, 2021

Компания намерена запустить Starship с ракеты-носителя Super Heavy в Южном Техасе, после чего ракета-носитель отделится и приводниться в Мексиканском заливе примерно через восемь минут. Космический корабль Starship продолжит движение по орбите в течение примерно девяти минут.

За полтора часа после этого он вернется в атмосферу Земли и упадет в Тихий океан примерно в 60 км от гавайского острова Кауаи.

Напомним: Американская частная космическая компания SpaceX, которая принадлежит изобретателю Илону Маску, осуществилазапуск и посадку десятого прототипа межпланетного многоразового корабля Starship, однако вскоре после приземления прототип взорвался.

Украинская правда