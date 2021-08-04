Апелляционный суд возобновил действие предписания НАПК Кабмину об увольнении Витренко

Юрий Витренко Фото: ЭП

Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу НАПК и отменил постановление Окружного админсуда Киева, которым было остановлено действие предписания НАПК Кабмину о прекращении срока действия контракта с главой правления "Нафтогаза" Юрием Витренко.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что суд удовлетворил апелляционную жалобу ведомства 3 августа.

НАПК в предписании требовало от правительства отменить пункты 8 и 9 распоряжения Кабмина № 370-р и решить вопрос о прекращении срока действия контракта с главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко.

"В связи с решением суда предписание НАПК к Кабмину относительно незаконного назначения главы правления НАК "Нафтогаз Украины" подлежит исполнению", - заявил глава НАПК Александр Новиков.

"Обращаем внимание, что одним из оснований инициирования дела стало якобы отсутствие возможности отмены правительством пунктов 8 и 9 упомянутого распоряжения.

Именно поэтому Александр Новиков направил в Кабмин письмо, в котором объясняется, что закон предусматривает конкретный механизм для выполнения предписания", - пояснили в ведомстве.

По словам НАПК, для этого необходимо созвать заседание правительства и инициировать рассмотрение следующих вопросов:

отмены как незаконных пунктов 8 и 9 распоряжение правительства № 370-р. Отмена п. 9 указанного распоряжения требуется только в части подписания контракта с главой правления НАК "Нафтогаз Украины", поскольку именно его заключение осуществлено с нарушением ст. 26 Закона Украины "О предотвращении коррупции";

прекращения действия контракта с главой правления НАК "Нафтогаз Украины" как незаконного.

"НАПК готово оказывать консультационную поддержку в выполнении предписания. Наш приоритет - обеспечить действие ЗУ" О предотвращении коррупции", - добавил Новиков.

Читайте также: Переворот в "Нафтогазе": чем Витренко лучше Коболева?

"Мы ориентируемся на оценку граждан Украины, а не международных партнеров". Глава НАЗК Новиков о требовании уволить Витренко

Напоминаем:

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) 1 июля направило предписание главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд, в котором требует прекратить контракт с главой правления НАК Юрием Витренко как незаконный.

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что предписание НАПК противоречит законодательству и будет обжаловано в суде.

2 июля Витренко обратился к ОАСК с просьбой остановить действие предписания НАПК от 1 июля главе набсовета НАК с требованием прекратить с ним контракт, а также - признать предписание противоправным и отменить его.

5 июля Окружной админсуд Киева остановил действие предписание НАПК от 1 июля в адрес наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" о прекращении контракта с главой правления компании Юрием Витренко.

По результатам заседания наблюдательного совета Нафтогаза, которое проводилось 24-25 июня, рассмотрение вопроса о возможном отстранении председателя правления Юрия Витренко перенесли на одно из следующих заседаний.

Сообщалось, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" на внеочередном заседании 24 июня может рассмотреть вопрос отстранения председателя правления компании Юрия Витренко.

Окружной админсуд Киева удовлетворил заявление об обеспечении административного иска премьера Дениса Шмыгаля, остановив действие предписания НАПК по Юрию Витренко до вступления в законную силу решения по иску Шмыгаля.

Глава НАПК Александр Новиков внес Кабмину предписание об устранении нарушений ст. 26 ЗУ "О предотвращении коррупции", согласно предписанию распоряжение правительства о назначении главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. Витренко заявляет, что предписание является незаконным.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Экономическая правда