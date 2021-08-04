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Украинские COVID-сертификаты в "Дія" успешно прошли техническую оценку в ЕС

Среда, 4 августа 2021, 15:21
 
ФОТО: МиНиСТЕРСТВО ЦИФРОВОй ТРАНСФОРМАЦии

Украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" успешно прошли техническую оценку в Европейском Союзе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем телеграм-канале.

"Сегодня COVID-сертификаты в "Дія" успешно прошли техническую оценку в ЕС. На шаг ближе к признанию наших COVID-документов в Европе", - написал он.

По словам Федорова, техническая команда ЕС высоко оценила сроки реализации, точность и соответствие наших документов требованиям ЕС, а именно EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии.

"Последний шаг - политическая часть взаимного признания, а именно согласование от Еврокомиссии и подписание соответствующего меморандума", - пояснил министр.

Разработкой и технической реализацией COVID-сертификатов совместно занимаются команды Минцифры, Минздрава, НСЗУ, МИД, ГПСУ.

Европейская правда

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"Дія" коронавирус ЕС

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