Зеленский в США ожидает подписания соглашений в оборонной сфере и энергетике

фото: офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам визита в США ожидает подписания трех оборонных соглашений и одного энергетического.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава государства сказал в комментарии ТСН в Вашингтоне.

"В общей сложности три оборонных соглашения должны быть. Также важные вещи относительно экономических договоренностей. Будет большой диспут по "Северному потоку". Должно быть энергетическое соглашение и договоренности. Я говорю: должно быть потому, что дьявол - в деталях. Надо подождать немного", - сказал Зеленский.

Во вторник у президента запланировано восемь встреч. Первая состоится в Министерстве энергетики, после этого будет встреча в Пентагоне.

Встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом состоится 1 сентября после обеда. Запланировано общение с глазу на глаз, а также переговоры в расширенном составе. По результатам президенты обнародуют совместное заявление.

Напомним, в воскресенье стало известно, что встреча Зеленского и президента США Джо Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября.

Это уже второй перенос этой встречи за последнее время. 10 дней назад в Вашингтоне сообщили о переносе встречи Байдена с Зеленским с 30 на 31 августа. На днях у Байдена подтвердили, что, несмотря на события в Афганистане, планы по поводу встречи 31 августа остаются неизменными.

Ранее сообщалось, что 1 сентября у Зеленского были назначены встречи с представителями IT-индустрии в Калифорнии.

О планах украинской стороны смотрите в видеоформате или читайте в материале "Оборонный договор, Черное море и НАТО: чего ждать от визита Зеленского в США"