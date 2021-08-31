МХП объявил о конкурсе открытых инноваций MHP Innovation lab: Декарбонизация (укр)

30 серпня 2021 року МХП оголосив конкурс відкритих інновацій завдяки якому, разом з іноваторами, планується мінімізувати вуглецевий слід продукції. Стратегічною метою МХП є вуглецева нейтральність компанії до 2030 року. Досягнення цієї мети неможливе без впровадження інновацій. Зменшення вуглецевого сліду та охорона довкілля — першочергові завдання для відповідальних підприємств.

"MHP Innovation lab: Декарбонізація" — це конкурс, в рамках якого МХП шукає кращі рішення з відновлення родючості ґрунтів та декарбонізації виробничих процесів.

Серед завдань у напрямку відновлення ґрунтів, які постають перед учасниками, будуть: створити рішення та технології удобрення й обробки для відновлення родючості українських ґрунтів; знайти рішення з удосконалення форми органічних добрив після біогазового виробництва, рішення для гранулювання, високоефективної сушки (зменшення вологості), зменшення норм внесення; запропонувати технології мінімального обробітку землі, використання інформаційних та телекомунікаційних технологій для скорочення викидів парникових газів.

Що стосується напрямку декарбонізації виробничих процесів, учасникам потрібно буде запропонувати проєкти для вирішення наступних завдань: знайти рішення для підвищення енерго- та ресурсоефективності процесів заморозки, зберігання та логістики готової продукції, і, відповідно, зменшення вуглецевого сліду від неї; запропонувати нові рішення із застосування "зеленого" СО2 в агронапрямку; знайти рішення, пов’язані із розробкою інноваційних та ресурсозберігаючих технологій виробництва тари з перероблених матеріалів.

Автори ідей отримають експертну оцінку, а також фахову консультацію для покращення проєкту. Переможці конкурсу отримають можливість доступу до виробничих ресурсів МХП в якості пілотного майданчика для тестового запуску. Варто зазначити, що найкращі інноваційні рішення можуть бути втілені у партнерстві з МХП у комерційний проєкт.

Вимоги до участі у конкурсі

Мати діюче рішення або прототип для одного з викликів, запропонованих до вирішення у рамках конкурсу. Рішення повинно мати перевірений прототип (бути на етапі MVP). Рішення можна фізично протестувати на підприємствах МХП (виробництво, вирощування, логістика, тощо). Мати команду із 2 чи більше осіб. Надіслати презентацію або демо рішення до 30 вересня.

Важливою умовою є те, що до участі не приймаються проєкти від продавців та дистриб’юторів рішень і послуг 3-х сторін.

Партнерами конкурсу стали: Український фонд стартапів (USF) - створений для розвитку та стимулювання інновацій в Україні, Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) - незалежна платформа експортно-орієнтованого українського бізнесу та Біоенергетична асоціація України (UABIO) - неприбуткова громадська спілка, яка об’єднує бізнес та експертів для розвитку біоенергетики в Україні.

Подати заявку до участі та більш детальніше дізнатися про сам конкурс можна сайті: https://mhpinnovation.com/.