Новости 30 августа: дефицит угля, облэнерго не будут продавать

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О дефиците угля. В "Укрэнерго" подчеркивают - ситуация с накоплением угля на складах ТЭС, несмотря на уменьшение их производства, не меняется и остается критической, на складах ТЭС в 2,2 раза меньше угля, чем должно быть на 30 августа.

Об облэнерго. Своим указом президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности, которым поручил Кабинету Министров и Фонда госимущества исключить из перечня объектов приватизации государственных облэнерго и передать их в управление Минэнерго.

О ценах на электроэнергию. Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности, которым поручил Кабмину создать план постепенного перехода к экономически обоснованной цене на электроэнергию с учетом социальной защиты потребителей.

О цене на газ. "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на газ на сентябрь для потребителей, получающих топливо от поставщика "последней надежды", на уровне 12 гривень за кубометр.

Об ОГХК. Аукционная комиссия Фонда государственного имущества на заседании 30 августа определила 29 октября как новую дату приватизационного аукциона АО "Объединенная горно-химическая компания".

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