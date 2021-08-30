УЗ планирует выполнить капремонт части плацкартных вагонов в 2022 году

фото: Укрзализныця

Укрзализныця до конца 2021 года планирует провести капитально-восстановительный ремонт 50 пассажирских вагонов, также компания разработала проект ремонта плацкартов на 2022 год.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Ремонты осуществляются на собственных производственных мощностях. В компании говорят, что после такой модернизации Укрзализныця получает фактически новые вагоны, однако их стоимость на 30% ниже новых.

С начала года 7 капитально отремонтированных купейных вагонов-трансформеров курсируют в составе поезда № 737/738 Запорожье - Киев.

Подвижной состав имеет обновленный кузов вагона, крышные кондиционеры, новые оконные блоки со стеклопакетами, роллетные системы для защиты от солнца. Также в купе установлены USB-розетки у каждого места, в столиками - полочки для подзарядки телефонов. Купе оборудованы индивидуальными системами климат-контроля.

Такой плановый капитально-восстановительный ремонт стоит 16 млн грн в расчете на вагон. Новый вагон оценивается в 30 млн грн, говорят в УЗ.

Также УЗ планирует обновить плацкартные вагоны, его оборудуют шторками приватности для каждой полки, а в каждом вагоне установлены пеленальные столики. Такая модель должна пройти испытания и доработки, после чего сможет стать серийным вариантом для капитально-восстановительных ремонтов в 2022 году.

Укрзализныця планирует выпускать до сотни модернизированных собственными силами различных типов вагонов ежегодно, плацкартные вагоны будут одним из приоритетов.

Экономическая правда