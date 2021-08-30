Все разделы
Укр / Рус

Венгрия согласовала с РФ 15-летнее соглашение на закупку газа

Понедельник, 30 августа 2021, 15:46
 
фото: tass

Венгрия согласовала с Россией все условия для того, чтобы новое долгосрочное соглашение о поставках газа вступило в силу с 1 октября.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Сийярто заявил, что соглашение с "Газпромом" рассчитано на 15 лет, с возможностью изменить закупленные объемы через 10 лет.

"Мы также договорились о цене, которая намного выгоднее той, которую мы заплатили по соглашению, подписанному Венгрией в 1995 году и которое заканчивается сейчас", - сказал он, не предоставив точных деталей.

Министр добавил, что соглашение будет подписано до конца сентября, и "Газпром" будет ежегодно отгружать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров природного газа по двум маршрутам: 3,5 миллиарда кубометров через Сербию и 1 млрд кубометров через Австрию.

"Газпром" заявил, что встречался с министром иностранных дел Венгрии, но не сообщил никаких подробностей.

"Стороны рассмотрели ключевые вопросы и перспективы сотрудничества в сфере природного газа, включая поставки газа в Венгрию", - говорится в сообщении "Газпрома".

Сийярто заявил, что большинство грузов по новому контракту будут поступать с помощью нового соединителя на границе страны с Сербией, который заработает до октября.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Газпром газ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Оператор ГТС Украины поборется за управление "Северным потоком-2" – Макогон 25 августа 2021, 16:45
Венгрия собирается заключить с "Газпромом" 15-летний контракт на поставку газа 24 августа 2021, 15:45
Газпром практически не бронировал дополнительные транзитные мощности Украины на сентябрь 16 августа 2021, 15:43
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!