В Минагро рассказали, сколько в Украине залоговой земли

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По состоянию на конец августа с целью получения кредита было оформлено под залог около 5 тыс 300 га залоговых участков.

Об этом во время пресс-конференции рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Дзьоба.

"Вводя свободный оборот земли сельхозназначения, мы фактически запускаем рынок кредитования под залог такой земли. Очевидно, что это будет долгий процесс. По состоянию на конец августа всего земли под залог для кредитов было около 5 тыс 300 га - это пока очень мало", - признал он.

По словмы замминистра, кредитование под залог участков идет медленно, но дальше будет развиваться, поскольку это новый вид ликвидного актива.

"Теперь украинские аграрии, будучи собственниками земли, собственниками основного актива, имеют возможность планировать на более длительную перспективу - на большие инвестиционные горизонты. Это открывает новые возможности по увеличению перерабатывающей отрасли, больших инвестиций в отрасль переработки, обработки зерна", - добавил Дзьоба.

О рынке земли рассказываем в статье: Рынок открывается с 1 июля: как купить или продать землю по новому закону

Напоминаем:

Кабинет Министров на заседании 14 июля одобрил проект постановления, которым сделал возможным предоставление кредитов под госгарантии малым фермерам на приобретение земли сельскохозяйственного назначения.

С 1 июля 2021 года граждане Украины могут легально покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.

Больше о рынке земли, ценах, сделках и лайфхаках читайте в рубрике ЭП "Земельный гид".

Экономичская правда