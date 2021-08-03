СБУ вернула Мининфраструктуры захваченный рейдерами Госреестр моряков

фото пресс-служба мининфраструктуры

Служба безопасности завершила передачу Государственного реестра документов моряков в Мининфраструктуры - раньше он был захвачен рейдерами, которые через коррупционную схему могли получали из реестра около 150 млн долларов ежегодно.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ со ссылкой на слова начальника управления Департамента кибербезопасности Ильи Витюка на брифинге, Министерство цифровой трансформации.

"Двум агентам, посредникам агентств, которые занимались наймом моряков, сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для дальнейшей передачи должностным лицам Инспекции по подготовке и дипломированию моряков. Сейчас решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других причастных лиц", - заявил Витюк.

Также идет работа по восстановлению соответствующих сервисов, вскоре "Электронный кабинет моряка" будет работать в полностью. СБУ помогает ведомству возобновить работу всех функций.

Реестр фактически попал в руки частных лиц, говорят в Минцифры. Установлено, что в схеме были привлечены должностные лица Государственной службы морского и речного транспорта Украины и Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков.

Если моряк пытался самостоятельно пройти тестирование и подтвердить свою квалификацию через личный кабинет, то ему создавали препятствия - задерживали сертификаты квалификации или искажали результаты тестирования.

Чтобы получить необходимые документы, моряк обращался к посредникам, которые загружали документы в реестр, создавали положительный результат тестирования и подтверждения квалификации. Поэтому тысячи украинских моряков были вынуждены платить за свою переаттестацию и дипломирования от 3 до 8 тысяч долларов.

Отмечается, что такая схема позволяла злоумышленникам незаконно оформлять разрешительные документы для моряков и получать к 150 млн долларов неправомерной выгоды ежегодно.

Экономическая правда