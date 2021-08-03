Номинационный комитет назначил членов набсовета на Одесский припортовый завод

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2 августа на заседании Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий были выбраны независимые члены и представители от государства в наблюдательный совет "Одесского припортового завода".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В частности, во время заседания был проведен ряд интервью и избраны три независимых члена и два представителя государства наблюдательного совета АО "Одесский припортовый завод".

"Завод включен ФГИУ в перечень объектов большой приватизации. Поэтому важно повысить экономические результаты его деятельности, чтобы государство имело возможность провести успешный конкурс", – подчеркнул первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко.

Всего на конкурс представили документы 77 человек, шортлист состоял из 15 человек. Также во время заседания были утверждены требования для отбора членов наблюдательного совета ГП "Медицинские закупки Украины".

Одесский припортовый завод – объект большой приватизации, сейчас находится на этапе подготовки. Завод занимается производством и перевалкой азотных удобрений, является крупнейшим в Украине производителем карбамида и вторым по объему мощностей производителем аммиака. Более 90% производства карбамида и 99% аммиака идет на экспорт. Просроченная кредиторская задолженность ОПЗ составляет $ 270 млн, связанные с ней штрафные санкции - $ 117 млн.

Напоминаем:

Верховный Суд отказал компании Ostchem Holding Limited Дмитрия Фирташа в исполнении решения Стокгольмского арбитража о взыскании более 300 млн долларов из Одесского припортового завода за поставки газа.

Экономическая правда