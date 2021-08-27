Все разделы
Укр / Рус

Офис генпрокурора просит арестовать Рудьковского, который слетал в Монако

Пятница, 27 августа 2021, 16:01
 
Николай Рудьковский
фото: zn.ua

Офис генпрокурора просит суд изменить меру пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей для эксминистра транспорта и связи Николая Рудьковского, подозреваемого в организации похищения и пыток главы компании "Нафтогазвыдобування".

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора в комментарии УП

Дословно: "Прокурор Офиса генпрокурора подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей бывшему народному депутату, подозреваемому в похищении и истязании экс-руководителя частной газодобывающей компании.

Такое решение принято в связи с нарушением подозреваемым условий разрешения прокурора на выезд за границу исключительно в город Вена Республики Австрия с целью получения квалифицированной медицинской помощи. Нарушение было установлено по результатам проверки сведений средств массовой информации о том, что он был замечен на территории Княжества Монако".

Детали: Правоохранители традиционно не называют имя подозреваемого, но из деталей дела следует, что речь идет о Николае Рудьковском. Ходатайство направлено в Соломенский районный суд Киева.

Что предшествовалоОфис генпрокурора подтвердил, что позволил подозреваемому по делу о похищении Олега Семинского, экс-министру Николаю Рудьковского, пройти обследование в Вене – 12 августа он должен вернуться в Украину, информация относительно его пребывания в Монако проверяется.

12 августа после этого сообщения Рудьковский в Facebook написал, что вернулся в Киев, а 13 августа сообщил, что сходил на допрос в ОГП.

Предыстория:

  • Рудьковскому вручили подозрение в резонансном похищении бизнесмена Олега Семинского в марте 2021, когда он прилетел из России, где отсидел тюремный срок за "нападение" на посольство РФ.

  • Суд сначала отправил Рудьковского под стражу, но позже изменил меру пресечения на ночной домашний арест.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Нефтегаздобычи прокуратура

powered by lun.ua
Материалы по теме
Суд отложил избрание меры пресечения Рудьковскому из-за коронавируса 16 марта 2021, 16:25
Рудьковский организовал похищение бизнес-партнера - СБУ 25 февраля 2021, 15:17
Суд арестовал долю Рудьковского в "Нефтегаздобыче" 24 февраля 2021, 13:57
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!