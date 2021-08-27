Офис генпрокурора просит арестовать Рудьковского, который слетал в Монако

Николай Рудьковский фото: zn.ua

Офис генпрокурора просит суд изменить меру пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей для эксминистра транспорта и связи Николая Рудьковского, подозреваемого в организации похищения и пыток главы компании "Нафтогазвыдобування".

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора в комментарии УП

Дословно: "Прокурор Офиса генпрокурора подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей бывшему народному депутату, подозреваемому в похищении и истязании экс-руководителя частной газодобывающей компании.

Такое решение принято в связи с нарушением подозреваемым условий разрешения прокурора на выезд за границу исключительно в город Вена Республики Австрия с целью получения квалифицированной медицинской помощи. Нарушение было установлено по результатам проверки сведений средств массовой информации о том, что он был замечен на территории Княжества Монако".

Детали: Правоохранители традиционно не называют имя подозреваемого, но из деталей дела следует, что речь идет о Николае Рудьковском. Ходатайство направлено в Соломенский районный суд Киева.

Что предшествовало: Офис генпрокурора подтвердил, что позволил подозреваемому по делу о похищении Олега Семинского, экс-министру Николаю Рудьковского, пройти обследование в Вене – 12 августа он должен вернуться в Украину, информация относительно его пребывания в Монако проверяется.

12 августа после этого сообщения Рудьковский в Facebook написал, что вернулся в Киев, а 13 августа сообщил, что сходил на допрос в ОГП.

Предыстория:

Рудьковскому вручили подозрение в резонансном похищении бизнесмена Олега Семинского в марте 2021, когда он прилетел из России, где отсидел тюремный срок за "нападение" на посольство РФ.

Суд сначала отправил Рудьковского под стражу, но позже изменил меру пресечения на ночной домашний арест.

Украинская правда