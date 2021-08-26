Рынок земли: количество сделок приблизилось к 9,5 тысяч

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По состоянию 25 августа заключены 9423 сделки в рамках рынка земли, по количеству сделок лидирует Киевская область (1142).

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что 4784 нотариуса подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр.

Всего заявлений - 5372, из них согласовано 4712, в очереди на рассмотрение - 37, отказ получили 623.

По площади земель, по которым были зарегистрированы сделки, лидируют Полтавская (2 391,4 га) и Харьковская (2 275,3 га) области.

В количественном разрезе больше всего сделок совершено на Киевщине (1142 сделки) и Полтавщине (950 сделок).

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. При этом, закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.

Напоминаем:

По состоянию на 1 августа средняя цена 1 га пашни в Украине составляет 26,8 тыс грн - практически соответствует средней нормативной денежной оценке. Это значительно ниже ранее названной Министерством аграрной политики цифры в 40 тыс грн/га.

На 25 августа заключены 9072 сделки в рамках рынка земли, который начал работать с 1 июля - среди всех областей больше всего торгуют землей в Киевской области.

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Экономическая правда