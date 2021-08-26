США изучают возможность предоставления Украине гарантий по госдолгу – Марченко

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Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в США рассматривают возможность возобновить практику предоставления Украине гарантий по облигациям госдолга.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Была встреча в казначействе США (United States Department of the Treasury - ред.). Мы обсуждали вопрос получения новой гарантии, пролонгации старой, других вариантов возможной помощи Украине со стороны США", - сказал Марченко, комментируя свой визит в Вашингтон в июле.

"Правительство США рассматривает возможность предоставления гарантии Украины в таком формате. Украина является приоритетом, если такое решение будет принято. Предыдущая администрация Трампа такую ​​практику не применяла, а нынешняя еще формирует позицию", - добавил министр.

По его словам, ключевым условием такого решения будет продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

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Напомним:

Министр финансов Сергей Марченко допускает продление текущей 18-месячной программы stand-by с Международным валютным фондом на полгода.

Советник президента по вопросам экономики Олег Устенко считает, что Украина может получить 700 млн долларов транша от МВФ в сентябре, он также не исключает возможности продления программы.

В Офисе президента не сомневаются, что миссия МВФ, которая приедет в Украину в сентябре, останется довольной прогрессом Украины на пути реформ.

Совет управляющих Международного валютного фонда утвердил общее распределение специальных прав заимствования на сумму, эквивалентную 650 миллиардов долларов. Украина получит 2,7 миллиарда долларов.

Зачисление 2,7 млд долл от МВФ в рамках распределения спецправ заимствований на 650 млрд долл должно состояться до конца августа, решение об использовании средств будет принимать Минфин.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по телефону пообщалась с президентом Владимиром Зеленским и анонсировала визит миссии фонда в Украину в сентябре.