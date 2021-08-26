Курс валют на 26 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки
26 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,72 - 26,74 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,75 - 26,77 гривни;
Евро - 31,47 - 31,50 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,68 - 26,86 гривни. Евро покупают по 31,19 гривни, продают по 31,52 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,76 - 26,85 гривни, евро - 31,23 - 31,39 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 26 августа на уровне 26,71 гривни.
25 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.
25 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,72 - 26,74 гривни.
Экономическая правда
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