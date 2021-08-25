Наводнение в Германии обошлось страховщикам в 7 миллиардов евро

В результате масштабных наводнений в западной Германии в середине июля страховые возмещения достигли 7 млрд евро.

Об этом сообщает DPA.

По данным отраслевой ассоциации GDV, 6,5 млрд евро из этой суммы приходится на жилые дома, домашнее имущество и предприятия, а около 450 млн евро - на автотранспортные средства.

"По мере того как ведется учет и урегулирования претензий, масштабы этого экстремального события становятся очевидными только сейчас", - сказал в Берлине генеральный директор GDV Йорг Асмуссен.

Согласно GDV, внезапные наводнения стали самым разрушительным стихийным бедствием в истории Германии.

Сообщается, что убытки превысили потери от наводнений в августе 2002 года (4,75 млрд евро) и июне 2013 года (2,25 млрд).

Фронт шторма под названием "Бернд" прошел над значительной частью Германии с 13 по 18 июля. Из-за сильных дождей и наводнений особенно пострадали земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия, а также Бавария и Саксония. Погибли около 160 человек.

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Европейская правда