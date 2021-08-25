Курс гривни к доллару и евро снизился
Среда, 25 августа 2021, 19:25
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 26 августа на уровне 26,71 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,34 грн (на 25 августа – 31,13 гривни).
Напоминаем:
25 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.
25 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,72 - 26,74 гривни.
Экономическая правда
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