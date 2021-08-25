Курс гривни к доллару и евро снизился

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 26 августа на уровне 26,71 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,34 грн (на 25 августа – 31,13 гривни).

Напоминаем:

25 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.

25 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,72 - 26,74 гривни.

Экономическая правда