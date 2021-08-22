Цена переплаты: сколько стоит взять авто в кредит
Воскресенье, 22 августа 2021, 18:50
Каковы реальные ставки, сколько средств может понадобиться для первого взноса и какие банки специализируются на автокредитам.
Об этом говорится в статье ЭП.
Реализовать желание иметь свое новенькое авто можно через получение займов, которые предоставляют банки-партнеры официальных дилеров. "Автокредит под 0,01%" - такие заманчивые условия часто можно увидеть в рекламных брошюрах автодилеров. Действительно ли это так?
ЭП узнала, каковы реальные процентные ставки по автокредитам, кто и где точно их не получит, а также сколько средств нужно иметь для первого взноса, чтобы осуществить свою мечту.
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