Стоимость Bitcoin приблизилась к $50 тысячам
Воскресенье, 22 августа 2021, 10:00
Биткойн приближается к ключевому уровню в 50 тысяч долларов, цена криптовалюты ползет вверх после многомесячного спада.
Источник: Bloomberg
Детали: Стоимость криптовалюты достигла 49 704 долларов, это самый высокий показатель с 16 мая.
Исполнительный директор криптобиржи CEX.IO Константин Анисимов отметил, что "ралли цен еще не свидетельствует о значительном скачке", однако, если больше покупателей пойдет навстречу, чтобы поднять стоимость криптовалюты выше уровня 50 тыс. долларов, "может начаться неистовство, чтобы направить цену до среднесрочной цели 55 тысяч долларов".
Напомним:
8 августа Bitcoin поднялся выше 45 тыс. долларов.
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