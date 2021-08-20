К страховщикам агропродукции с господдержкой установят требования

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Нацбанк предлагает для обсуждения правила осуществления деятельности по страхованию сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, речь идет об установлении требований к таким страховщиков и их деятельности в целом.

Для этого Нацбанк публикует проект Положения об осуществлении деятельности по страхованию сельскохозяйственной продукции с господдержкой, разработанного во исполнение требований Закона Украины "Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой".

Допуск страховщиков к деятельности по страхованию сельскохозяйственной продукции с господдержкой предлагают осуществлять в случае:

наличия у страховщика или его материнской страховой компании опыта страхования и перестрахования сельскохозяйственных рисков, а также наличия договоров перестрахования этих рисков, соответствующие требованиям регулятора;

отсутствия мер воздействия, примененных Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, и/или Национальным банком в части несоблюдения нормативов достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов и рискованности операций страховщика;

соблюдения страховщиком на последнюю отчетную дату обязательных критериев и нормативов достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов и рискованности операций страховщика;

наличия у страховщика структуры собственности, которая соответствует требованиям нормативно-правовых актов Национального банка;

наличия квалифицированного персонала с опытом работы в сфере производства сельскохозяйственной продукции или страхования такой продукции.

К страховщикам также предлагается установить требования по обеспечению их платежеспособности, порядка перестрахования рисков, особенностей формирования страховых резервов по таким договорам, учета договоров страхования.

"Проект Положения определяет процедуру подтверждения Нацбанком соответствия или несоответствия страховщика всем указанным требованиям для внесения информации в перечень страховщиков, имеющих право на страхование сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой.

Такой перечень ведется Министерством аграрной политики и продовольствия Украины", - говорится в сообщении регулятора.

Замечания и предложения к проекту Положения принимаются до 20 сентября 2021 года.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 1601-ИХ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой", который Верховная Рада приняла 1 июля.

Экономическая правда