Amazon задумался об открытии крупных магазинов в США – СМИ

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Компания Amazon планирует открыть несколько больших физических торговых точек в США вроде универмагов - для расширения продаж одежды, предметов домашнего обихода и электроники.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ожидается, что некоторые из первых универмагов Amazon будут расположены в Огайо и Калифорнии.

При этом, площадь новых магазинов составит около 30 тыс квадратных футов (около 2800 кв. м).

По словам собеседников газеты, не понятно, какие именно бренды будут представлены в этих магазинах, однако, как ожидается, важное место будут занимать продукты собственных марок Amazon.

Под своими брендами компания продает в том числе одежду, мебель и электронные устройства.

По словам источников издания, речь не идет об окончательных планах, они могут измениться.

The Wall Street Journal напоминает, что Amazon открыл свой первый традиционный магазин, точку продажи книг, в Сиэтле в 2015 году.

Как отмечает Bloomberg, новость о планах Amazon спровоцировала падение акций других крупных американских ритейлеров, за которым, однако, было умеренное восстановление.

Так, акции Walmart на минимуме в ходе торгов дешевели на 0,7% к цене закрытия предыдущих торгов, акции Target теряли 1,3%, бумаги Best Buy падали на 1,23%, а акции Bed Bath & Beyond дешевели на 3%.

Напомним:

Компания Amazon отчиталась о росте дохода на 27% - до 113,08 млрд долл - это значительное замедление по сравнению со 2 кварталом 2020 года, когда доход вырос на 41%.

Экономическая правда