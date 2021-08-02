Анонс: 3 августа состоится экспертная дискуссия на тему "Реформа корпоративного управления 2.0: кризис или новая страница" (укр)

3 серпня о 15:00 "Українська правда" разом з Всеукраїнським галузевим об’єднанням "Федерація роботодавців нафтогазової галузі", агентством OilPoint проводить експертну дискусію на тему ""Реформа корпоративного управління 2.0: криза чи нова сторінка".

У рамках дискусії обговорюватимуться теми:

- чому реформа корпоративного управління важлива

- проблеми у реформі корпоративного управління

- непрозорість Наглядових рад та компаній

- шляхи вирішення проблем реформи корпоративного управління

- законопроєкт № 5593-д щодо вдосконалення корпоративного управління держкомпаній

Всі охочі можуть подивитися трансляцію події на сторінках "Української правди" та інформаційного агентства OilPoint в Facebook.

Захід реалізується в рамках проєкту "GasPoint — про енергетичні виклики для України".