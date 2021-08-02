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Анонс: 3 августа состоится экспертная дискуссия на тему "Реформа корпоративного управления 2.0: кризис или новая страница" (укр)

Понедельник, 2 августа 2021, 11:30
 

3 серпня о 15:00 "Українська правда" разом з Всеукраїнським галузевим об’єднанням "Федерація роботодавців нафтогазової галузі", агентством OilPoint проводить експертну дискусію на тему ""Реформа корпоративного управління 2.0: криза чи нова сторінка".

 У рамках дискусії обговорюватимуться теми:

-        чому реформа корпоративного управління важлива

-        проблеми у реформі корпоративного управління

-        непрозорість Наглядових рад та компаній

-        шляхи вирішення проблем реформи корпоративного управління

-        законопроєкт № 5593-д щодо вдосконалення корпоративного управління держкомпаній 

Всі охочі можуть подивитися трансляцію події на сторінках "Української правди" та інформаційного агентства OilPoint в Facebook.

Захід реалізується в рамках проєкту "GasPoint — про енергетичні виклики для України".

 

 

 

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