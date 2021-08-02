E-commerce Digital Day – онлайн-конференция по электронной коммерции

В прошлому году и так постоянно процветающий рынок интернет-торговли добился невероятных успехов. Ограничения, связанные с Covid-19, существенно ускорили развитие e-commerce. Рост рынка составил больше 40%, а количество денег, потраченное онлайн — больше 100 млрд грн. Прогнозируется, что в 2021 году, сумма, потраченная украинцами на товары и услуги в интернете вырастет до 137 млрд грн.

И в то же время, всего лишь 9% покупок происходит онлайн. А ведь часть украинских производителей даже не представлены в интернете, и это — лучшая возможность серьезно взяться за онлайн-продвижения своего бренда.

12 августа 2021 года пройдет уже второй E-commerce digital day — онлайн конференция, на которой в сопровождении 17 digital-экспертов будем разбирать все мельчайшие подробности увеличения продаж, удержания клиентов, улучшения цепочек поставок и создания эффективной маркетинговой стратегии.

Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts собрала интересные кейсы, проверенные инструменты и лучших экспертов. Своим честным опытом поделятся представители топовых компаний, которые значительно преуспели на рынке интернет-торговли, а именно: Exist.ua, Vodafone, Фокстрот, Эльдорадо, Intertop Ukraine, Citrus, MOYO, Kasta, USUPSO Ukraine, Укрзолото, Fishki.ua, МебельОк, Wellamart,COLLAR Company и другие.

Спикеры готовят яркие информативные доклады, графики, таблички, цифры, кейсы, и все, что может быть полезным для применения в любом онлайн-бизнесе.

Что вас ожидает на конференции?

17 получасовых докладов с реальными кейсами и личным опытом представителей интернет торговли;

9,5 часов вдохновляющих примеров и свежих идей;

возможность задать интересующий вопрос спикеру в чате;

нетворкинг в закрытом Telegram-чате конференции;

бонусы, акции и подарки от организатор и партнеров.

На конференции вы узнаете:

Какие тренды в электронной коммерции сегодня;

Тенденции рынка e-commerce Украины;

Почему стоит переходить в e-commerce;

Как развивается рынок электронной коммерции в Украине;

Как обогнать конкурентов на маркетплейсах;

Только уникальные полезнейшие кейсы, которые ранее не были озвучены.

Конференция станет кладезем практической информации для всех, кто готов в 2021 году еще больше расширять онлайн-горизонты и поднимать продажи: для владельцев и руководителей интернет-магазинов, представителей онлайн и офлайн ритейла, крупных поставщиков товаров, и интернет-маркетологов, которым важно держать руку на пульсе и получать свежие знания от коллег по цеху.

Успейте зарегистрироваться на конференцию до 12 августа и приобрести билет со скидкой -15% по промокоду e-commerce_day_15

Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, Webpromo, Collaborator