Почти половина проверенных АЗС не имеют разрешений на выбросы – Госэкоинспекция

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Около 45% проверенных Госэкоинспекцией автозаправочных станций не имели разрешений на выбросы, загрязняющие окружающую среду, или заключения по оценке воздействия на нее – в ведомстве готовят повышение штрафов.

Об этом сообщает пресс-служба Инспекции со ссылкой на слова председателя Андрея Малеваного.

Также на около 20% АЗС установлены нарушения по водопользованию.

Всего в результате 828 проверок составлено 932 протокола о нарушении природоохранного законодательства. Еще 13 материалов по фактам, содержащие признаки уголовных преступлений, передано в правоохранительные органы.

По словам Малеваного, "некачественное топливо и продажа контрафакта - далеко не самые разрушительные нарушения, которые допускают на автозаправочных станциях".

Он отметил, что большое количество таких предприятий игнорирует требования законодательства в сфере защиты окружающей среды. Как следствие - почвы и вода загрязняются нефтепродуктами, качество воздуха ухудшается из-за выбросов сверх нормы.

Штрафы за такие нарушения остаются очень низкими. Председатель Госэкоинспекции отмечает, что из-за этого они не являются действенным рычагом влияния на предприятия и их экологизации.

Поэтому Госэкоинспекции совместно с Минприроді подготовили законопроект, которым предусматривается внесение изменений в Кодекс об админнарушении для усиления ответственности за большинство экологических преступлений.

Также территориальные органы Госэкоинспекции работают над усилением сотрудничества с правоохранителями, чтобы оперативно реагировать и расследовать такие преступления.

Экономическая правда