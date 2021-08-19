Мошенники через поддельные сайты присвоили 18 миллионов – они находились в СИЗО

фото: киберполиция

В Харьковской области разоблачили мошенническую схему, по которой злоумышленники присвоили 18 млн грн – они из следственного изолятора создали поддельные страницы доставки торговых онлайн-площадок, по которым воровали реквизиты банковских карточек.

Об этом сообщает Киберполиция.

Эту схему совершил 20-летний мужчина, который сейчас находится под стражей в следственном изоляторе. К ней фигурант привлек своих сокамерников, которые совместно подыскивали "рабочих" в интернете.

Большинство участников группировки занимались поиском потенциальных потерпевших. Фигуранты регистрировались на торговой онлайн-площадке. Затем для осуществления платежа или для продажи товара злоумышленники предоставляли пострадавшим ссылки на фишинг для заполнения реквизитов банковской карты.

Остальные члены группы с помощью различных платежных систем оформляли переводы денег с банковских карточек пострадавших на подконтрольные организатору счета. По оперативным данным, сумма ущерба составляет 18 млн гривень.

Установлено, что злоумышленники реализовывали указанную схему и для иностранных интернет-площадок. Среди обманутых - граждане Испании, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран.

Работники полиции провели 24 обыска в следственном изоляторе и в домах фигурантов. Изъята компьютерная техника и мобильные телефоны. Сейчас девяти фигурантам объявлено о подозрении по ст. 255 (создание, участие и руководство преступной организацией), ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Экономическая правда