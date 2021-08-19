Пробелы в законодательстве: Кабмин хочет изменить условия оплаты труда во вредных условиях

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На заседании 18 августа Кабинет Министров поддержал законопроект, которым четко определяются составляющие заработной платы, которые не учитываются при установлении ее минимального размера.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Документом также предлагается определение на уровне соглашений и коллективных договоров перечня тяжелых и опасных работ, предусматривающих повышенную оплату труда.

"К сожалению, сегодня некоторые недобросовестные работодатели используют законодательные пробелы и искусственно занижают заработную плату или увеличивают нормы труда без соответствующего увеличения его оплаты", - отметила заместительница министра Светлана Глущенко.

Предложенные законодательные изменения позволяют зафиксировать минимальный размер платы, при этом все доплаты за неблагоприятные условия будут начисляться дополнительно. Это позволит повысить реальный уровень дохода таких работников, говорят в министерстве.

Так, законопроектом детализируется перечень составляющих, которые не учитываются для обеспечения размера минимальной заработной платы:

суммы, на которые повышается оплата труда согласно Кодекса законов о труде (доплата, надбавка, повышение оклада и т.п.);

доплаты за совмещение должностей, выполнение обязанностей;

сумма индексации заработной платы;

сумма компенсации за нарушение сроков выплаты заработной платы.

Также проектом закона предлагается расширить перечень видов работ, на которых работнику может осуществляться повышенная оплата труда. К ним отнесут работы с высоким уровнем нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузки, а также в условиях повышенного риска для здоровья.

Экономическая правда