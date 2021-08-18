Кабмин перенаправил МинАПК 27 миллионов на создание аграрного реестра
Кабмин принял решение о перераспределении средств на мероприятия по созданию Государственного аграрного реестра - МинАПК получит 27 млн грн, которые ранее были выделены из госбюджета для реализациеи этой программы Министерством экономики.
О принятии решения сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.
"Это шаг вперед в направлении увеличения конкурентоспособности отрасли, ведь реестр позволит выйти на новый уровень отношений между государством и сельхозпроизводителем, основанный на принципах прозрачности, удобства и доступности.
Реализация принципа "единого окна" в пределах аграрного реестра откроет доступ к удобным и прозрачным сервисам, различным государственным программ и будет способствовать получению банковского кредитования", - написал премьер.
В пояснительной записке к постановлению объясняется, что 18 ноября 2020 года правительство выделило Минэкономики 27 млн грн для создания Аграрного реестра.
Но в связи с выделением Минагрополитики из состава Минэкономики 28 декабря 2020 года правительство решило перенаправить эти средства Минагрополитики, на которое 2 июня 2021 года возложили обязанности по созданию и администрированию реестра.
Напомним:
Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании Государственного аграрного реестра и совершенствовании государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции.
Экономическая правда
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