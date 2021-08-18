Правительство изменило устав "Экспортно-кредитного агентства" для докапитализации на 1,8 миллиарда

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Кабинет Министров на заседании 18 августа внес изменения в устав "Экспортно-кредитного агентства" во исполнение решения о его докапитализации на 1,8 млрд грн.

Об этом говорится в проекте постановления на сайте правительства.

Уставный капитал "ЭКА" увеличат путем эмиссии дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100% акций в собственности государства. Также Минфин выпустит гособлигаций в размере 1,8 млрд гривень со сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода до 9,3% годовых в обмен на акции допэмиссии "ЭКА".

В пояснительной записке отмечается, что ЭКА предоставила Нацкомиссии по фондовому рынку заявление о принятии решения об эмиссии акций. Сейчас Агентство получило временное свидетельство о регистрации выпуска акций, они получили международный идентификационный номер, а также осуществлено размещение акций.

Для реализации очередного этапа увеличения уставного капитала ЭКА акционер (100% акций принадлежит Кабмину) на общем собрании должен внести изменения в устав с учетом эмиссии акций. Своим решением правительство внесло соответствующие изменения.

Напоминаем:

Правительства 31 марта принял постановление, которым увеличил уставный капитал "Экспортно-кредитного агентства" (ЭКА) до 2 миллиардов гривень путем докапитализации его на 1,8 миллиарда гривен.

Экономическая правда