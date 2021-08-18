Правительство тестирует выдачу всех разрешений для открытия бизнеса "в один клик"

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Министерство экономики начал реализовывать проект "Е-предприниматель", что позволяет по одной заявке получить все разрешительные документы на конкретный вид деятельности для открытия бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на слова заместителя министра экономики по вопросам цифровизации Игоря Дядюры.

Он объясняет, что сейчас для открытия собственного бизнеса украинцам приходится тратить время и усилия на получение разрешительных документов, предоставление деклараций, открытие банковских счетов. Например, для открытия парикмахерской необходимо получить 18 документов.

"Причем главной проблемой часто становится необходимость соблюдения принципа последовательности, то есть нельзя получить документ №3, пока не получил №1-2. В рамках реализации "Е-предприниматель" получить все необходимые разрешительные документы можно будет за несколько кликов на портале "Дия", – рассказал Дядюра.

Проект использует принцип "цепочки": документы после заявки начинают сразу обрабатывать, на каждом этапе принимается квалифицированным электронной подписи от госоргана, который первым выдает справку.

Заявку можно будет отследить и в конце концов получить полный пакет документов для открытия бизнеса.

Напоминаем:

На заседании правительства приняли решение запустить экспериментальный проект "Е-разрешение" для получения одной из 13 самых популярных лицензий бизнеса через через "Дия".

Экономическая правда