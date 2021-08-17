Минцифры запустило тестирование COVID-сертификатов в Дие на Android
Министерство цифровой трансформации начинает бета-тестирование COVID сертификатов в приложении "Дия" на ОС Android – еще в июле его начали для iOS.
Об этом сообщает пресс служба Минцифры.
В ведомстве пояснили, что из-за ужесточения требований к COVID-сертификатам от компании Google "Дие" пришлось проходить дополнительные проверки, что отсрочило старт бета-теста.
Протестировать сертификаты вакцинации могут все, кто зарегистрировался на бета-тестирование в "Дие" и завершили курс вакцинации от COVID-19 на территории Украины.
Ранее в ведомстве объясняли, что сертификаты будут работать, как и любой другой документ в Дие, то есть его действительность можно будет проверить через QR-код.
Зарегистрироваться на тестирование можно по ссылке.
Напоминаем:
В Министерстве цифровой трансформации сообщили о начале бета-тестирования "ковидных сертификатов" в приложении "Дия".
Экономическая правда
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