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Минцифры запустило тестирование COVID-сертификатов в Дие на Android

Вторник, 17 августа 2021, 17:48
 
фото пресс-служба минцифры

Министерство цифровой трансформации начинает бета-тестирование COVID сертификатов в приложении "Дия" на ОС Android – еще в июле его начали для iOS.

Об этом сообщает пресс служба Минцифры.

В ведомстве пояснили, что из-за ужесточения требований к COVID-сертификатам от компании Google "Дие" пришлось проходить дополнительные проверки, что отсрочило старт бета-теста.

Протестировать сертификаты вакцинации могут все, кто зарегистрировался на бета-тестирование в "Дие" и завершили курс вакцинации от COVID-19 на территории Украины.

Ранее в ведомстве объясняли, что сертификаты будут работать, как и любой другой документ в Дие, то есть его действительность можно будет проверить через QR-код.

Зарегистрироваться на тестирование можно по ссылке.

Напоминаем:

В Министерстве цифровой трансформации сообщили о начале бета-тестирования "ковидных сертификатов" в приложении "Дия".

Экономическая правда



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Минцифра "Дія"

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