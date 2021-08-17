Минцифры запустило тестирование COVID-сертификатов в Дие на Android

фото пресс-служба минцифры

Министерство цифровой трансформации начинает бета-тестирование COVID сертификатов в приложении "Дия" на ОС Android – еще в июле его начали для iOS.

Об этом сообщает пресс служба Минцифры.

В ведомстве пояснили, что из-за ужесточения требований к COVID-сертификатам от компании Google "Дие" пришлось проходить дополнительные проверки, что отсрочило старт бета-теста.

Протестировать сертификаты вакцинации могут все, кто зарегистрировался на бета-тестирование в "Дие" и завершили курс вакцинации от COVID-19 на территории Украины.

Ранее в ведомстве объясняли, что сертификаты будут работать, как и любой другой документ в Дие, то есть его действительность можно будет проверить через QR-код.

Зарегистрироваться на тестирование можно по ссылке.

Напоминаем:

В Министерстве цифровой трансформации сообщили о начале бета-тестирования "ковидных сертификатов" в приложении "Дия".

Экономическая правда





