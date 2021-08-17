Фонд госимущества продал очередной объект "Укрспирт": за 1,65 миллиона

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По результатам онлайн-аукциона по приватизации группы инвентарных объектов ГП "Укрспирт" в с. Чистилов Тернопольской области в госбюджет должны поступить 1,65 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

"За право собственности на открытых торгах соревновались 11 участников, которые увеличили цену в 4,2 раза со стартовых 394 800,56 грн до 1 650 001 грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объект состоит из нескольких активов: цех розлива, сортировочное, напорно-фильтровальное, купажное и водоподготовительное отделения.

В Фонде объяснили, что после подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета процесс приватизации группы инвентарных объектов в селе Чистилов будет считаться официально завершенным.

"В случае, если победитель аукциона отказывается подписывать протокол, уплаченный им гарантийный взнос в размере 39 480,06 грн будут перечислены в госбюджет, а право на подписание протокола и заключения договора перейдет к участнику, занявшему второе место.

Если же и участник, занявший второе место, откажется от покупки, то объект будет повторно выставлен на аукцион", - добавили в ведомстве.

Напоминаем:

Фонд госимущества на приватизационном аукционе 7 июня продал отдельное имущество Караванского МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт", по результатам аукциона в госбюджет должны поступить 101 млн грн.

На повторном онлайн-аукционе по приватизации имущества Мишковицкого МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт" стоимость возросла до 23 млн грн.

Победитель аукциона по приватизации Караванского спиртзавода отказался покупать актив, поэтому предприятие перейдет к следующему участнику конкурса - ООО "Ревитес", который предложил за него 53 млн грн.

Экономическая правда