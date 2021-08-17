Арендаторы Зеленого театра в Одессе выкупили его за 3 миллиона долларов
Инвестор Егор Гребенников, который с 2015 года с фондом "Impact Hub Odessa" субарендовал зону Зеленого театра в Одессе, за 3 млн долларов выкупил сооружения на территории театра – до 2052 года они будут платить за аренду напрямую в городской бюджет.
Об этом он написал в своем Facebook.
За это время предприниматель дотировал театр на 32 млн грн, рассказал Гребенников. В условиях субаренды, отметил он, "каждый следующий сезон мог стать последним". Зеленый театр оказался в частной собственности еще в 2001 году.
Компания, владевшая театром, оценила территорию в 3 млн доллара, по соглашению было выплачено полмиллиона гривень НДС в бюджет. Гребенников отметил, что 2 млн долларов для покупки Зеленого театра взял из обращения собственной компании, а еще миллион - в кредит в банке.
"Юридически мы приобрели здания и сооружения Зеленого театра, которые находятся на земельном участке переданном одесской общиной в аренду до зимы 2052 года", - пояснил он.
Так, на Гребенникова вместе с "Impact Hub Odessa" автоматически переходят права и обязанности арендатора по договору аренды участка, до 2052 года они будут платить арендную плату непосредственно в бюджет Одессы.
В прошлом году из-за локдауна и остановки мероприятий на территории театра руководство столкнулось с трудностями уплаты аренды и было вынуждено провести реорганизацию, чтобы ее продлить.
До 2014 году территория театра была заброшена и не использовалось, в 2015 году была возрождена фондом "Impact Hub Odessa".
Экономическая правда
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