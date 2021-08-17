Нацбанк вводит в обращение 2 памятные банкноты ко Дню Независимости

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Нацбанк 20 августа введет в обращение две памятные банкноты номиналами 100 и 500 гривен, посвященные 30-летию Независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Памятные банкноты воспроизводят дизайн банкнот номиналом 100 и 500 гривен и одновременно имеют важное отличие - на их лицевой стороне нанесена айдентика (символика) к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины", - пояснили в НБУ

Памятная банкнота 100 гривен

Памятная банкнота номиналом 100 гривен образца 2014 года с подписью главы НБУ Кирилла Шевченко серии ЯА. Год выпуска - 2021. Размер банкноты - 75 x 142 мм; тираж - 30 000 штук.

Основной рисунок лицевой стороны - портрет Тараса Шевченко; основной рисунок обратной стороны - изображение здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Памятная банкнота содержит все элементы защиты банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года.

Дополнительно на ее лицевой стороне на месте водяного знака нанесена трафаретной печатью специальной оптически переменной краской праздничная айдентика - "30 лет Независимости Украины".

"Эта надпись постепенно меняет цвет при изменении угла наклона банкноты", - добавили в НБУ.

Памятная банкнота 500 гривен

Памятная банкнота номиналом 500 гривен образца 2015 года с подписью главы НБУ Кирилла Шевченко серии ЯА. Год выпуска - 2021. Размер банкноты - 75 x 154 мм; тираж - 30 000 штук.

Основной рисунок лицевой стороны - портрет Григория Сковороды, основной рисунок обратной стороны - изображение здания Киево-Могилянской академии. Памятная банкнота содержит все элементы защиты банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 года.

Дополнительно на ее лицевой стороне на месте водяного знака нанесена трафаретной печатью специальной оптически переменной краской праздничная айдентика - "30 лет Независимости Украины". Эта надпись постепенно меняет цвет при изменении угла наклона банкноты.

Отмечается, что памятные банкноты уже доступны в системе онлайн-заказов, а также будут реализовываться через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами (АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк", АО "АБ "РАДАБАНК", АО "ТАСкомбанк").

Цена памятной банкноты номиналом 100 гривен - 114 гривен, памятной банкноты номиналом 500 гривен - 512 гривен.

Напомним:

Национальный банк введет в обращение четыре памятные и одну инвестиционную монету ко Дню Независимости.

Экономическая правда