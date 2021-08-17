CreditPlus и Visa впервые в Украине внедрила новую модель оценки кредитных рисков (укр)

Ілюстрація: CreditPlus

Один з лідерів сфери мікрокредитування, компанія CreditPlus (ТОВ "Авентус Україна"), стала першим клієнтом Українського бюро кредитних історій (УБКІ) у пілотному проєкті, який було запроваджено компанією Visa спільно з УБКІ в Україні, що дозволить фінансовій інституції застосувати нову модель кредитного скорингу для своїх клієнтів.

CreditPlus буде мати можливість отримувати від УБКІ оцінку скорингового балу власника картки Visa, яка надається УБКІ в рамках сервісу Visa Transaction Underwriting Score. Даний сервіс може бути доступним фінансовим інституціям виключно за згодою клієнта, який є власником карти.

Таким чином, клієнти компанії, що користуються банківськими картками Visa, можуть розраховувати на більш високу точність моделей під час ухвалення фінансовою організацією рішення про видачу кредиту. Це сприятиме покращенню якості сервісу та клієнтського досвіду, підвищить імовірність отримання потрібної суми та знизить відсоток відмов, дозволить пропонувати клієнтам більш індивідуальні пропозиції та зменшить час на прийняття рішення.

Компанія CreditPlus завжди спрямована на пошук та провадження нових рішень для покращення свого сервісу. Запуск цього пілотного проєкту з використання Visa Transaction Underwriting Score (TUS), продукту компанії Visa для визначення прогнозного показника кредитоспроможності особи за даними платіжної карти, дозволить ще краще дослідити та задовольнити потреби клієнтів.

"Як фінтех-компанія, ми багато уваги приділяємо пошуку та аналізу нових можливостей, і були раді взяти участь в цьому проєкті, впровадивши систему кредитного скорингу до наших нових моделей. Приємно здивувала технологічність та відкритість усіх учасників процесу, що дозволило нам пройти етап технічної реалізації в досить короткі строки. Ми вдячні УБКІ та Visa за те, що вони оперативно надавали повну інформаційну та забезпечували технічну підтримку. Сподіваємось на нашу успішну подальшу співпрацю", — прокоментував Володимир Довгаль, СЕО CreditPlus.

"Ця співпраця буде позитивно впливати на процес аналізу позичальників та сприяти зростанню якісних кредитів. Відповідно, це суттєво вплине на статистику схвалення — за допомогою нової моделі скорингу та рішення Visa у компанії з'явиться можливість розширити дані, з якими ми працюємо, та проводити більш точну оцінку для прийняття рішень. А це сприятиме більшому доступу до отримання кредитування споживачами", — зазначив Богдан Пшеничний, СЕО УБКІ.

Додаткова інформація:

CreditPlus (ТОВ "Авентус Україна") належить до міжнародної групи компаній Aventus Group (Литва). Працює на ринку України з 2017 року та надає якісні послуги зі швидкого онлайн-кредитування.

Компанія веде відповідальний бізнес, враховуючи європейську практику в роботі з клієнтами та наданні їм фінансових послуг.

З часу виходу на ринок компанія щороку бере участь у рейтингах мікрофінансових організацій, зокрема, у 2020 році посіла третє місце за рейтингом незалежного ресурсу finance.ua.

Українське бюро кредитних історій (УБКІ) — високотехнологічне бюро з найбільшою базою кредитних історій в Україні. Діяльність бюро покликана зміцнити взаємну довіру та повагу між позичальником та кредитором.

Інноваційні рішення компанії допомагають покращити процес прийняття рішень, скоротити фінансові ризики та підвищити рівень безпеки для усіх учасників фінансового ринку.