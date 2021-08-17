Выбрасывать нельзя оставить. Как в Украине процветает рынок б/у запчастей из Польши

Если верить официальной статистике, средний возраст украинского автомобиля – 20 лет. Для ЕС этот показатель на 12 лет ниже и даже в странах СНГ машины обновляют чаще. Если верить дальнейшим подсчетам то, чтобы утилизировать весь этот металлолом на колесах на дорогах Украины понадобиться целых 10 лет.

Автопарк не только устаревает, но и расширяется. Если в 2015 году на 1 тысячу киевлян приходилось – 213 машин, то в 2017 – уже 257, а к 2025 обещают – 450.

Ничего удивительного, что на этом фоне в Украине процветает рынок б/у машин и б/у запчастей, так называемые разборки и шроты, ведь при грамотном распределении бюджета на ремонте машины можно сэкономить до 80% вложений.

Почему б/у запчасти везут именно с Польши?

Торговля польскими запчастями в Украине держится на трех основных китах.

1. Цена

Первый и самый главный аргумент – это цена. Запчасти из Польши или любой другой страны Европы получаются дешевле, чем на украинском рынке авторазборок. Если немного погуглить и сравнить цены, то выгода очевидна, иногда можно сэкономить пару тысяч гривен только на одной детали.

Эта ситуация очень напоминает историю с евробляхами несколько лет назад. Да и с географической точки зрения – привезти запчасти с авторазборок Польши проще всего, ведь у нас общая граница.

2. Качество

Как бы прозаично это не звучало, но в Польше дороги лучше, а значит и у машины есть шанс "пожить" подольше. Кроме того, как мы упоминали выше, европейцы меняют машины чаще, а значить те запчасти, которые попадают на разборки в гораздо лучшем состоянии, чем их украинские аналоги. Украинец будет ездить на машине до победного, да и потом вряд ли сдаст ее на шрот, скорее она будет гнить во дворе или в гараже. Справедливости ради, нужно сказать, что сдавать машины на разборке в Украине просто не выгодно. Даже, если вы пригоните относительно новенькую машинку, то максимум, что получите от нее – это 20% от стоимости после оценки. В Европе с этим проще и выгоднее.

3. Комфорт

Спрос рождает предложение. Ажиотаж вокруг запчастей из Европы ускорил развитие польских площадок с автомобильными разборками, которые функционируют по принципу интернет-аукционов. То есть, если вы ищете бампер на Audi Q7, то такая площадка может предоставить вам сразу несколько предложений от разных продавцов. Пожалуй, самой популярной площадкой на данный момент является Allegro.pl – это одна из крупнейших авторазборок Польши.

Закономерно, что в Украине уже появились интернет-магазины, которые выполняют роль посредника между вами и польскими шротами, беря на себя всю коммуникацию и вопросы логистики.

Возможные "подводные камни" покупки запчастей с Польши?

Риски все те же, что и при любой покупке через интернет из-за границы – нельзя осмотреть товар перед покупкой, могут привезти что-то не то или вообще не привезти. Как правило, все эти риски снимает надежный посредник. Покупать или не покупать – личный выбор каждого водителя, главное, заключая сделку, учитывать все риски и выгоды.