Работа Инспекции по парковке парализована из-за подозрения руководству – КГГА
МВД и Генпрокуратура сообщили о подозрении руководству и ряду работников Инспекции по парковке, подчиненной Департаменту транспорта и инфраструктуры КГГА - в КГГА говорят, что работа Инспекции парализована.
Об этом сообщил в Telegram заместитель главы КГГА Константин Усов.
По его словам, расследование касается событий 2019-2020 годов.
"Меня проинформировали, что сейчас Инспекция обезглавлена и практически парализована. Серверы и рабочие станции Инспекции изъяты. Эвакуация автомобилей, которые существенно препятствуют дорожному движению, не осуществляется.
Водители безнаказанно паркуются на тротуарах, полосах общественного транспорта", - заявил Усов.
"Согласно открытым следствием документами, Нацполиция проверяет факты якобы превышение служебного положения руководством Инспекции в 2019-2020 гг.
КГГА открыта к органам досудебного расследования. Действует принцип полной готовности к сотрудничеству с правоохранительными органами", - добавил он.
В КГГА напомнили, что 13 августа сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции провели обыски в помещениях КП "Киевтранспарксервис", Департамента транспортной инфраструктуры КГГА и помещениях компаний, которые предоставляют услуги по эвакуации.
В КГГА заявили, что такие массовые обыски считают "политической акцией и системным давлением на городскую власть с целью ее дискредитации".
Экономическая правда
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