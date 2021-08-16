Новый руководитель УЗ продает долю в своем бизнесе

Александр Камышин фото: уз

И.о. главы правления "Укрзализныци" Александр Камышин продает долю в инвесткомпании ООО "КУА" ФОРТИОР КАПИТАЛ "своему бизнес-партнеру.

Об этом сообщается на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Отмечается, что 12 августа Нацкомиссия согласовала увеличение доли Николая Нестеренко в "ООО КУА Фортиор Капитал" до 100%.

Как свидетельствуют данные портала YouControl, конечными бенефициарами ООО "КУА" ФОРТИОР КАПИТАЛ "являются Камышин (49,5%) и Николай Нестеренко (50,5%).

Как отмечает "НВ Бизнес", Камышин на прошлой неделе во время встречи с журналистами заявил, что другие свои активы передаст в независимое управление.

"Grano Group (занимается выращиванием зерновых и масличных культур, а также молочным животноводством), фонд AgTech Farm, инвестирующий в аграрные стартапы, и аграрный медиа-бизнес Latifundist Media переходят в независимое управление.

Эту информацию подтвердили источники НВ Бизнес в окружении и.о. главы правления УЗ", - пишет издание.

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Напоминаем:

Кабмин назначил и.о. главы правления "Укрзализныци" Александра Камишына, который 7 лет работал менеджером по инвестициям в холдинге SCM Рината Ахметова.

Исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Иван Юрик подал в наблюдательный совет заявление об увольнении от этих обязанностей - заявление удовлетворили, а преемником может стать экс-менеджер в холдинге SCM Рината Ахметова.



9 августа Экономическая правда сообщила, что наблюдательный совет "Укрзализныци" рекомендовал Кабинету министров назначить на должность и. о. руководителя компании Александра Камишина, который 7 лет работал менеджером по инвестициям в холдинге SCM Рината Ахметова.

Ранее собеседники ЭП в правительстве отметили, что возложить обязанности председателя УЗ планируется на министра Кубракова. Позже эту информацию подтвердили в Мининфраструктуры.

Совет нацбезопасности выносил вопрос Укрзализныци на свое заседание 30 июля. В частности, тогда было инициировано введение временного руководства на предприятии до избрания председателя правления и формирования полноценных органов управления общества из-за критического состояния предприятия.

СНБО со ссылкой на данные Службы безопасности указывает на аварийное состояние инфраструктуры и подвижного состава, инвестиционные вопросы, трудовые, проблемы тарифного регулирования и критического состояния компании.

Совет также заявил, что экономически необоснованные тарифы УЗ могут привести к банкротству компании, а долги компании - к техническому дефолту.

Экономическая правда