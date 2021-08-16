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"Центрэнерго" получил новый наблюдательный совет – Минэкономики

Понедельник, 16 августа 2021, 14:57
 
фото: центрэнерго

Комитет по назначению руководителей (Номинационный комитет) 13 августа избрал независимых членов и представителей государства в наблюдательный совет ПАО "Центрэнерго", их могут назначить 16 сентября на собрании акционеров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, документы на сайте Центрэнерго.

Так, по результатам отбора были выбраны три независимых члена и два представителя государства в наблюдательный совет ПАО "Центрэнерго".

Общество включено в перечень объектов большой приватизации.

"Сегодня перед Комитетом стоит ответственная задача - выбрать профессиональный наблюдательный совет, который своими компетенциями, опытом и знаниями поможет "Центрэнерго" стабилизировать финансовую ситуацию, обеспечить бесперебойный отопительный сезон 2021-2022 годов и приватизацию предприятия", - подчеркнул первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко.

Согласно данным на сайте Центрэнерго, собрание акционеров для увольнения предыдущего состава наблюдательного совета и избрания новых проведут онлайн 16 сентября.

Сейчас в НР Центрэнерго входят пять человек: Денис Кудин (председатель наблюдательного совета), Олеся Шевчук, Полина Андриенко, Михаил Горбан и Столетний Михаил.

Экономическая правда

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Центрэнерго Минэкономики

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