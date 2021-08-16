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Air France и Lufthansa приостановили полеты над Афганистаном

Понедельник, 16 августа 2021, 14:55
 
фото: cnn

Французская авиакомпания Air France решила изменить маршруты своих самолетов в Азию, минуя воздушное пространство Афганистана, после захвата Кабула талибами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM TV.

"Air France постоянно следит за геополитической ситуацией в странах, над которыми выполняются полеты, и по рекомендации местных властей будет избегать полетов над Афганистаном до дальнейшего уведомления", - сообщил представитель авиакомпании.

По этой причине некоторые рейсы, вылетающие из парижского аэропорта Руасси-Шарль-де-Голль или прибывающие туда, будут занимать больше времени.

Эти задержки, вероятно, коснутся линий Париж-Бангкок, Париж-Бангалор, Париж-Бомбей, Париж-Нью-Дели и Париж-Мадрас в Индии, а также Париж-Хошимин (Вьетнам) и Париж-Сингапур.

Ранее в понедельник утром немецкая авиакомпания Lufthansa также объявила, что приостанавливает полеты своих самолетов над Афганистаном.

Напомним, тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула, пытаясь бежать из страны после перехода власти к "Талибану", контроль над аэропортом взяли силы США.

15 августа в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти".

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул Кабул и направился в Таджикистан после входа сил "Талибана" в город.

Европейская правда

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Lufthansa авиа мир

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