В Одесской области обнаружили новую партию кокаина стоимостью 10 млн долларов
Прокуроры Одесской областной прокуратуры обнаружили в порту "Южный" очередную контрабанду кокаина, который везли в бананах из Эквадора - его стоимость оценили в 10 млн долларов.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Партия прибыла из Республики Эквадор через контейнерный терминал одного из портовых операторов в технологических полостях морских рефрижераторов с грузом бананов в 50 брикетах. Вес брутто составляет почти 60 кг.
Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, привлечения их к уголовной ответственности и предупреждения совершения новых преступлений.
Также проверяется причастность к контрабанде очередной партии наркотика задержанных ранее трех членов международной преступной группировки - граждан Албании, Румынии и Украины.
Напоминаем:
Силовики заблокировали контрабандный канал транзитной переправки оптовых партий наркотиков из Эквадора в Евросоюз: во время спецоперации в Одессе задержаны трое организаторов наркобизнеса.
Экономическая правда
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