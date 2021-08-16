В Одесской области обнаружили новую партию кокаина стоимостью 10 млн долларов

Прокуроры Одесской областной прокуратуры обнаружили в порту "Южный" очередную контрабанду кокаина, который везли в бананах из Эквадора - его стоимость оценили в 10 млн долларов.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Партия прибыла из Республики Эквадор через контейнерный терминал одного из портовых операторов в технологических полостях морских рефрижераторов с грузом бананов в 50 брикетах. Вес брутто составляет почти 60 кг.

Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, привлечения их к уголовной ответственности и предупреждения совершения новых преступлений.

Также проверяется причастность к контрабанде очередной партии наркотика задержанных ранее трех членов международной преступной группировки - граждан Албании, Румынии и Украины.

Напоминаем:

Силовики заблокировали контрабандный канал транзитной переправки оптовых партий наркотиков из Эквадора в Евросоюз: во время спецоперации в Одессе задержаны трое организаторов наркобизнеса.

Экономическая правда