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К топ-чиновнице Геокадастра пришли с подозрением по делу о масштабном хищении

Пятница, 13 августа 2021, 19:40

СБУ сообщила о подозрении уже второй топ-чиновнице Госгеокадастра, которая причастна к масштабному хищения земель.

Источник: СБУ

Детали: На момент совершения преступления она занимала должность и.о. начальника главного управления Госгеокадастра в Черниговской области.

 
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Установлено, что вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей она подписала ряд приказов, которыми незаконно передал в частную собственность большие земельные участки.

Ее подозревают в служебной халатности. Продолжается расследование, и планируется привлечение к ответственности других причастных.

Предыстория: Весной сотрудники СБУ провели обыски в 22 территориальных подразделениях Держгеокадастру, в ходе которых нашли вещественные доказательства незаконной приватизации более 2500 земельных участков.

Украинская правда

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СБУ Госгеокадастр

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