Украина может войти в десятку мировых экспортеров оружия – глава "Укроборонпрома"
Украина имеет все возможности, чтобы в ближайшее время войти в десятку мировых экспортеров вооружения.
Источник: директор концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев во время Международного оборонного инвестиционного форума, цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Сейчас Украина входит в двадцатку крупнейших мировых экспортеров оружия, и мы имеем все тенденции к тому, чтобы в ближайшее время войти в десятку. А "Укроборонпром" в этом году вернулся в сотню крупнейших оборонно-промышленных компаний мира".
Детали: Гусев также отметил, что Украина должна сосредоточиться на создании вооружения для асимметричного сдерживания возможной агрессии. Речь идет о ракетной программе, системе кибербезопасности и беспилотниках.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua