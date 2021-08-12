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Украина может войти в десятку мировых экспортеров оружия – глава "Укроборонпрома"

Четверг, 12 августа 2021, 13:37
 
фото: укроборонпром

Украина имеет все возможности, чтобы в ближайшее время войти в десятку мировых экспортеров вооружения.

Источник: директор концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев во время Международного оборонного инвестиционного форума, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Сейчас Украина входит в двадцатку крупнейших мировых экспортеров оружия, и мы имеем все тенденции к тому, чтобы в ближайшее время войти в десятку. А "Укроборонпром" в этом году вернулся в сотню крупнейших оборонно-промышленных компаний мира".

Детали: Гусев также отметил, что Украина должна сосредоточиться на создании вооружения для асимметричного сдерживания возможной агрессии. Речь идет о ракетной программе, системе кибербезопасности и беспилотниках.

Украинская правда

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Укроборонпром

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