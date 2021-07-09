Предусмотренные в этом году инвестиции могут увеличить ВВП Украины на 1-2% – Минэкономики

В этом году инвестиции в области экономики, определенные правительством точками роста, составляют 1 млрд долларов – такой объем может дать дополнительный рост ВВП на 1-2%.

Об этом первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко рассказал на Конференции по вопросам реформ в Украине, сообщает Минэкономики.

Любченко рассказал, что правительство разработало новую модель экономического развития с определением точек роста, где возможен самый быстрый рост. Как следствие, выделили пять кластеров с наибольшим мультипликационным эффектом, которые станут полезными для дальнейшего сотрудничества со Всемирным банком.

По словам министра, речь идет об отраслях легкой промышленности, сельском хозяйстве, развитии науки, здравоохранении, энергетической, транспортной, газо- и нефтедобывающей сфере.

"Из этого перечня есть сферы, которые могут заинтересовать Всемирный банк. Прежде всего это проекты по возобновляемой энергетике, мелиорации, инфраструктурные проекты, восстановление объектов культурного наследия и т.д.", - отметил он.

Представители Всемирного банка отметили, что определенные точки роста действительно имеют потенциал, чтобы генерировать устойчивый рост экономики и параллельно строить фундамент стабильного развития частного сектора.

В ВБ убеждены, что производство новых технологий, связанных с декарбонизацией, использование передовых методов ведения сельского хозяйства будут способствовать созданию новых рабочих мест и способствовать привлечению инвестиций.

Экономическая правда