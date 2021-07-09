"Винницаоблэнерго" заявила, что ее электричество никто не крал. СБУ опровергает
Энергетическая компания "Винницаоблэнерго" утверждает, что краж электроэнергии из сетей не зафиксировано. В Службе безопасности Украины настаивают, что оперируют проверенными данными.
Источник: "Винницаоблэнерго", пресс-служба СБУ в комментарии УП, собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: Таким образом компания видерагувала на новость о выявленной Службой безопасности Украины крупнейшей подпольной криптоферме в одном из бывших помещений АО "Винницаоблэнерго".
СБУ сообщала, что злоумышленники незаконно отбирали электрическую энергию из сетей компании и для этого использовали условные средства учета потребления электрической энергии.
Дословно "Винницаоблэнерго": "В ходе обследования представителями контролирующего органа не было обнаружено никаких фактов краж электроэнергии. Поэтому информация о многомиллионных кражах электроэнергии не соответствует действительности.
Руководство АО "Винницаоблэнерго" активно сотрудничает со следствием и заинтересовано в установленные всех фактов и наказании виновных лиц".
Позиция СБУ: "Служба безопасности Украины оперирует цифрами и фактами и имеет аргументированные доказательства масштабных краж электроэнергии на АО "Винницаоблэнерго".
Сейчас продолжаются следственные действия, в рамках которых устанавливаются новые факты возможных противоправных схем вокруг этого общества. То есть, позиция СБУ будет отражена в доказательной базе производства".
Дополнительно: По информации источника УП в правоохранительных органах, один из директоров разоблаченной "криптофермы" имеет родственные связи с руководством "Винницаоблэнерго".
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