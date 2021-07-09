Компании из санкционного списка СНБО загрязняли окружающую среду и попались

СБУ пресекла деятельность компаний из санкционного списка СНБО, которые незаконно добывали гранит в Николаевской области и загрязняли окружающую среду.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Преступную схему организовали предприятия, к которым в апреле Совет национальной безопасности и обороны применил санкции. Среди них, в частности, и так называемый "тендерный тролль" и аффилированные с ним компании, которые блокировали программу "Большая стройка".

Несмотря на запрет их деятельности, злоумышленники сбывали незаконно добытые полезные ископаемые на собственные асфальтобетонные заводы. А те осуществляли выбросы загрязняющих веществ в воздух".

Детали: О каких компаниях идет речь, в СБУ не уточнили.

Отмечается, что во время обысков на производстве изъяли производственные комплексы асфальтобетонного завода, грузовые автомобили, бульдозер-погрузчик и экскаватор.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 241 УК.