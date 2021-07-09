"Укрзализныця" запускает первый инклюзивный пригородный электропоезд

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"Укрзализныця" завершила модернизацию пригородного поезда и сделала его инклюзивным - это первый в Украине поезд, который приспособлен для путешествий людей с инвалидностью.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Постепенно делаем Укрзализныцю инклюзивной. Ведь все люди должны иметь равные возможности во время путешествия по железной дороге, в том числе и в пригородном сообщении. Этот поезд станет примером для дальнейших работ по модернизации пригородного подвижного состава", - заявил и.о. главы правления УЗ Иван Юрик.

По его словам, все работы проводились в постоянных консультациях с Валерием Сушкевичем и представителями Всеукраинского общественного объединения "Национальная ассамблея людей с инвалидностью Украины".

В УЗ добавили, что новый электропоезд имеет вагоны, оборудованные для доступа людей с инвалидностью, с местами для людей на инвалидных колясках, пандусами, кнопками вызова поездной бригады, а все указатели нанесены шрифтом Брайля.

Также в поезде заменены ряд систем и деталей интерьера. Среди основных - установлено крепление для велосипедов.

"В ближайшее время будет определено, на каком маршруте будет курсировать новый поезд. Рассматривается маршрут Киев-Белая Церковь или региональные сообщения", - заявила пресс-служба в комментарии "Интерфакс-Украина".

На модернизацию этого поезда компания направила 70,6 млн грн, в частности, внедрение инклюзивности - почти 2,2 млн грн. Все работы осуществлены на собственных мощностях - на Киевском электровагоноремонтном заводе.

"До конца 2021 года планируется провести капитальный ремонт еще 6 поездов. Средства на это, около 300 млн грн, предусмотрены в финплане компании", - сказал Юрик.

Кроме этого, как сообщил Юрик, УЗ приобретет 37 пассажирских вагонов, которые приспособлены для перевозки людей в инвалидных колясках.

"Закупка указанных вагонов производится за счет средств, которые впервые в этом году были выделены компании из государственного бюджета", - пояснили в УЗ.

По словам Юрика, из ста пассажирских вагонов, которые будут поставлены компании в течение двух лет, 37 будут приспособлены для перевозки людей на инвалидных колясках.

"Мы увеличиваем количество вагонов в дальнем сообщении для путешествий маломобильных людей. Кроме того, мы продолжаем повышать инклюзивность железнодорожных вокзалов", - сказал он.

За средства государственного бюджета Украины приобретут 20 пассажирских купейных спальных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, и 17 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.

Также, согласно программе инклюзивности Укрзализныци, в течение 2020-2023 годов компания направит более 74 млн грн на обустройство железнодорожных объектов. В частности, это адаптация вокзалов и остановочных платформ для инвалидов, закупка подъемных платформ и тележек для вагонов и тому подобное.

Экономическая правда