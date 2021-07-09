Рада рассмотрит "экологические" законопроекты на внеочередном заседании

На следующей неделе Верховная Рада соберется на два внеочередных заседания - во вторник и четверг. Их может созвать президент Владимир Зеленский.

Источник: глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь Корниенко: "На следующей неделе планируется два заседания - во вторник (13 июля) и четверг (15 июля). Скорее всего, их будет просить созвать президент Украины. Заседание во вторник будет посвящено принятию закона о реформе "Укроборонпрома" и другим законопроектам, в частности рассматривается возможность рассмотрения законопроекта об обращении медицинского каннабиса в первом чтении, об "Укроборонпроме" - во втором чтении.

Что о заседании в четверг, то речь больше будет идти об экологических законах. Там целый пакет, около восьми законов.

Они посвящены различным регулированиям в экологической сфере, присоединение Украины к такой экологической инициативе как "Изумрудная сеть", усиление различных моментов в лесной отрасли, то есть экологические законы. Также законы о цифровизации, реформе цифровой трансформации. Также, скорее всего, будут рассматриваться на внеочередном заседании "закон о paperless", который нужно до 24 августа принять, законопроект о "Дии Сити" во втором чтении, законопроект о виртуальных активах".

Детали: Также Корниенко ожидает, что сама пленарная неделя будет очень насыщенной.

Украинская правда