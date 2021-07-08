Местные бюджеты недополучают 2 миллиарда ежегодно из-за теневой продажи табака

Местные общины ежегодно недополучают около 2 млрд грн акцизных поступлений в результате продажи табачных изделий без учета, в Минфине считают решением изменение принципа налогообложения.

Об этом в Министерстве финансов рассказали в колонке на ЭП.

Так, власти хотят переложить уплату части акциза по розничной продаже табачных изделий на крупных игроков.

Сегодня часть продукции продается без учета, то есть "в тени". Это приводит к тому, что местные бюджеты ежегодно недополучают 2 млрд грн из-за неприменения кассовых аппаратов при продаже табачных изделий за наличные, объясняют в ведомстве.

И с учетом предлагаемых изменений налог будет платиться от всей выпущенной продукции производителями непосредственно и импортерами, и не будет "теряться" при многочисленных перепродажах.

"При этом интересы общин учтено, норма заработает только после внедрения Бюджетным кодексом Украины механизма перераспределения этого налога пропорционально между всеми местными бюджетами", - заявляет Минфин.

Больше о том, какие именно налоговые нормы законопроекту должны сильно ударить по бизнесу Ахметова и других олигархов ЭП писала в публикации: Ахметов за все заплатит. Как Зеленский заставит олигархов платить больше налогов: детали тайного документа

О влиянии на граждан и налоговой нагрузке читайте в материале: Налоговая реформа Зеленского на подходе: кто еще заплатит, кроме олигархов

Напоминаем:

Верховная Рада приняла за основу законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений.

До этого его задержали перед регистрацией в Верховной Раде - камнем преткновения стал 5% акциз с сигарет.

ЭП также сообщала, что власти хотят переложить уплату части акциза по розничной продаже табачных изделий на крупных игроков, однако таким образом муниципалитеты могут потерять 2,4 миллиарда гривен.

Экономическая правда